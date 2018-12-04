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Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda il için uyarı

Meteoroloji, Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Hakkari ve Şırnak çevreleri için yarın kuvvetli yağış uyarısı yaptı.Bazı bölgelerde yağışın yanı sıra fırtınamsı rüzgar da beklendiği bildirildi.

04 Aralık 2018 Salı 13:18
Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda il için uyarı

Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Hakkari ve Şırnak çevreleri için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Bazı bölgelerde yağışın yanı sıra fırtınamsı rüzgar da beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde havanın yarın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin ve Ardahan dışında tüm yurtta yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Erzurum, Kars, Ağrı ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor. 

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği belirtilen rüzgarın Marmara, Ege ve Orta Akdeniz'de fırtınamsı hale dönüşmesi öngörülüyor. 

Güneydoğu için saat verildi

Ülkenin güneydoğusunda beklenen yağışların yarın 06.00-18.00 saatlerinde Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli yağmur ve sağanak, 2 bin metre üzeri rakımlı yerlerde ise yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ve yetkililerin, muhtemel ani sel, su baskını ve yüksek yerlerde kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:18
  1. Yalova
  2. Ardahan
  3. Şırnak
  4. Van
  5. Kocaeli
  6. Kars
  7. İstanbul
  8. Hakkari
  9. Erzurum
  10. Bursa
  11. Artvin
  12. Ağrı
  13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  14. sağanak yağmur uyarısı
  15. hava durumu

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