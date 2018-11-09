Meteorolojiden iki il için yağış uyarısı
Meteorolojinin hafta sonu hava durumu tahmin raporuna göre, hafta sonu boyunca yurt genelinde sıcak hava etkili olacak. İstanbul ve Muğla'da ise yağış bekleniyor.09 Kasım 2018 Cuma 22:10
Meteorolojiden yapılan açıklamada, 10 - 11 Kasım tarihleri arasında yurt genelinde sıcak havanın etkili olacağı bildirilirken, cumartesi günü iki ilde sağanak yağış beklendiği açıklandı.
Cumartesi günü İstanbul ve Muğla'da sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da yağmurun etkisi saat 18:00'e kadar devam edecek.
Güneşli hava pazar günü de etkisini göstermeye devam edecek. Bolu, Karabük ve Kastamonu'da sabah saatlerinde sisli havanın etkili olması bekleniyor.
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