Meteorolojiden iki il için yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, 10 - 11 Kasım tarihleri arasında yurt genelinde sıcak havanın etkili olacağı bildirilirken, cumartesi günü iki ilde sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Cumartesi günü İstanbul ve Muğla'da sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da yağmurun etkisi saat 18:00'e kadar devam edecek.

Güneşli hava pazar günü de etkisini göstermeye devam edecek. Bolu, Karabük ve Kastamonu'da sabah saatlerinde sisli havanın etkili olması bekleniyor.