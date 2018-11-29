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Meteorolojiden Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı

29 Kasım 2018 Perşembe 15:48
Meteorolojiden Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı

VAN (AA) - Meteoroloji, Hakkari için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hakkari'de yarın ilk saatlerden itibaren beklenen yağışların cumartesi günü akşam saatlerine kadar kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genelde sağanak, bölgenin 2000 rakım üzerindeki yerlerinde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:48
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  2. Meteoroloji
  3. van
  4. yağış

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