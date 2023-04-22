Meteoroloji'den flaş uyarı: O tarihte planı olan iptal etsin! bölgede sağanak, kar yağışı, kutup soğukları geliyor!

Havaların ısınmasıyla yazlık planı yapanlara kötü haber! Meteoroloji tarih verdi. Soğuk havalar geri dönüyor. Meteorolojik kaynaklara göre kutuplardan dondurucu soğuklar Türkiye'ye giriş yapacak. O tarihte planı olan iptal etsin! Kar yağacak

Bu yıl kışa hasret kalan Türkiye, bir soğuk bir sıcak havalara alışamadı. Güneşin yüzünü göstermesiyle sevinen vatandaş bir anda yoğun yağışlarla karşı karşıya kaldı. Yazın gelmesini bekleyenlere ise kötü haber geldi. Meteorolojiden kutup soğukları uyarısı yapıldı. O tarihte Türkiye buz gibi olacak.

Bu yıl kar yağışı görmeyen Türkiye'de, yaz mevsimi içinde uyarılar geldi. Kara hasret kalan vatandaş güneşi de göremeyecek. Meteorolojik kaynaklara göre kutuplardan Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor. Kışın karı görmeyen vatandaş ilkbaharda karla uyanacak.

MAYIS'TA BAHARI UNUTUN! KAR GELİYOR

Karar'a göre: Hava durumuna yönelik önemli bilgiler veren Meteorolojiden bu kez kar yağışı uyarısı geldi. Mayıs ayına günler kala baharı bekleyen vatandaş kutup soğuklarıyla karşılaşacak. Mayıs ayının başında Türkiye'ye gelmesi beklenen soğukların dağlara kar yağışı bırakacağı belirtildi.

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KUTUP SOĞUKLARI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yaşana küresel iklim değişikliğinden dolayı endişeli olan vatandaşlara Mayıs ayında kar yağışı uyarısı geldi. Mayıs ayının ilk günleri Türkiye kutup soğuklarıyla karşı karşıya kalacak.

Hava Forum tarafından, "Yurdumuza ayın sonunda ve mayıs başında kutup üzerinden bir soğuk hava dalgası gelebilir. Bu soğuk hava dalgası gelirse dağlarımıza ve yükseklere kar bırakacak gibi duruyor. Gelişmeleri takipteyiz..." uyarısı yapıldı.

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