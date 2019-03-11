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Meteoroloji'den flaş İstanbul uyarısı! Geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir süredir devam eden sıcak havaların yarından itibaren yerini hafta sonuna kadar serin ve yağışlı bir havaya bırakacağını açıkladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:52
Meteoroloji'den flaş İstanbul uyarısı! Geri dönüyor

Meteoroloji, salı ve çarşamba günü İstanbul'da yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren ülke genelinde hava sıcaklığının düşeceğini ve yağmurun etkili olacağını belirtti.

Yapılan açıklamada, "Ülkemizin, yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerden itibaren hafta sonuna kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların, yarın Trakya Kesimi, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir’in kuzey ve batısı ile İzmir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması beklenmektedir. Bu yağışlı sistemin, Perşembe günü doğu kesimlerde etkili olduktan sonra ülkemizi terk etmesi, ancak Cuma günü batı bölgelerden itibaren tekrar yeni bir yağışlı sistemin etkili olmaya başlayacağı tahmin edilmektedir" denildi.

Sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak

Sıcaklığın 6-10 derece düşeceği kaydedilen açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlarla birlikte yarın kuzeybatı, Çarşamba günü ise kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın Marmara’da önce güneybatı (lodos) öğleden sonra kuzeydoğu (poyraz), Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı

Üç büyük kentin üç günlük hava durumunun ise şu şekilde olacağı belirtildi;

- İstanbul; yarın öğlen saatlerinde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla etkisini artırarak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması ve öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Perşembe günü İstanbul’da yağış tahmin edilmiyor.

- Ankara; yarın öğleden sonra başlayacak yağışların, Çarşamba günü kısa süreli ve hafif sağanak yağış şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor. Perşembe günü, yağış beklenmiyor, parçalı bulutlu bir havanın hakim olması tahmin ediliyor.

- İzmir; sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, yarın sabah saatlerinde başlaması, öğle saatlerinde etkisini artırarak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:52
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Çanakkale
  4. Balıkesir
  5. Ankara
  6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  7. yağmur
  8. hava sıcaklığı
  9. Orta Akdeniz
  10. sağanak ve gök gürültülü sağanak
  11. Marmara

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