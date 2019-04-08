Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojiden fırtına uyarısı08 Nisan 2019 Pazartesi 18:44
ANKARA (AA) - İç Anadolu Bölgesi ile Isparta çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın sabah saatlerinde Isparta çevrelerinde, öğle saatlerinde ise İç Anadolu Bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat yer yer 80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
YORUM YAZ