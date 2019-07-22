Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji 11'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmininde bulunuldu. Bugün başlayıp yarına kadar devam edecek yağışlarda Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'de sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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