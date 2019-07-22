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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji 11'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmininde bulunuldu.

Bugün başlayıp yarına kadar devam edecek yağışlarda Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'de sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
  1. sel
  2. su baskını
  3. yıldırım düşmesi
  4. yağış anında kuvvetli rüzgar
  5. yerel dolu
  6. Trabzon
  7. Rize
  8. Giresun
  9. Artvin
  10. Meteoroloji 11'nci Bölge Müdürlüğü
  11. Doğu Karadeniz
  12. sağanak
  13. gök gürültülü sağanak

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