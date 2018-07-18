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Meteoroloji’den Doğu Anadolu’ya sağanak uyarısı!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:44
Meteoroloji’den Doğu Anadolu’ya sağanak uyarısı!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum’un kuzeydoğu kesimleri ile Kars, Ardahan çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin seyretmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Tunceli'de 17, Erzincan'da 16, Ağrı ve Erzurum'da 10, Ardahan'da 8, Kars'ta 7 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır ve Tunceli'de 34, Erzincan'da 32, Ağrı'da 30, Kars ve Erzurum'da 26, Ardahan'da 24 derece olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:44
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Tunceli
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Erzincan
  7. Ağrı
  8. Doğu Anadolu Bölgesi
  9. sagnak yağış

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