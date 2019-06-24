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Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı

Meteoroloji'nin Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre; hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 21:18
Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, hafta boyunca hava sıcaklıklarının bölge genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirildi.

Hafta sonunda cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenilen serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceğinin beklendiği, Bursa kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nemin de beklenmekte olduğu ve bu durumun hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına sebep olacağı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 21:18
  1. Eskişehir
  2. Bursa
  3. Meteoroloji
  4. GÜNCEL Haberleri

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  • trumpanaltrumpanal1 sa önce
    pelin batu zuhal olcay emin-e erdoğan hasan karakaya...hepsini sikti! bir de dalağı olsaydı senin mabada da gömerdi trumpın çağut altından analdan gömdüğü gibi!

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