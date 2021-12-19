Meteoroloji'den çok sayıda ile kar uyarısı!
Yurdun büyük kesiminde yağış bekleniyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.
Bugün, Marmara'nın batı kesimleri haricinde tüm illerde yağış bekleniyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Isparta, Burdur ve Erzincan'da kar yağışının kuvvetli olacağı ifade ediliyor.