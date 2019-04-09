Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın sabah saatlerinde Isparta çevrelerinde, öğle saatlerinde ise İç Anadolu Bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat yer yer 80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın zaman zaman hızı saatte 50-80 kilometreye ulaşacak rüzgarın etkili olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Rüzgar ve fırtınanın etkisinin yarın saat 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor.