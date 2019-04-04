0553 313 94 23

Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 14.

04 Nisan 2019 Perşembe 09:01
Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için çığ uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Yağışların; yağmur ve yüksek kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıkların da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van’da 0, Muş’ta 4, Bitlis’te eksi 1 ve Hakkâri’de 2 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van’da 11, Bitlis’te 5, Hakkâri’de 9 ve Muş’ta 9 derece olması beklenmektedir. Eğimi dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 09:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD, Bağdadi’nin bulunması için broşür dağıtıyor
    1. ABD, Bağdadi’nin bulunması için broşür..
    2. Süper Lig'de perde yarın açılıyor
    3. (Özel) Kartal’da orta refüjden atlayan..
    4. CHP hem hırsız hem arsız
    5. (Özel) Emniyet şeridine giren aracın..
    6. (Özel) Kamyonetin kasasında tehlikeli..
    7. Bahçeli önermişti... AK Parti harekete..
    8. Serbest piyasada döviz fiyatları
    9. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Boğaz..
    10. Fesleğen tohumunun yaraları nelerdir?..
    11. Doğu Karadeniz için çiftçilere..
    12. Belediye Başkanı Kazım Şahin’e veda..
    13. İzmir'de sosyal medyada terör..
    14. (Özel) Gaziosmanpaşa’da bir kamyon..
    15. Tosya Belediye Başkanı seçilen..
    16. Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü
    17. Kaymakam Kendüzler’den okul ziyareti
    18. Ulaştırma sektörü, Intertraffic..
    19. Halterde Avrupa Şampiyonası heyecanı
    20. Bir ilçede yeniden sayım işlemi bitti!
    21. TATSO’dan istihdama katkı sunan..
    22. Erciyes Teknopark’ta KOBİ Teknoyatırım..
    23. Küresel piyasalar ticaret..
    24. (Özel) Ters yöne dönüş yapan otomobil..
    25. İstanbul’da geçersiz oyların sayımında..
    26. Hem kaptan hem başkan!
    27. İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark..
    28. Özel çocuklardan Kaymakam Özkan’a..
    29. Kardeşlerden biri doğduğu, diğeri..
    30. Meteorolojiden çığ uyarısı
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi