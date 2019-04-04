Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Yağışların; yağmur ve yüksek kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıkların da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van’da 0, Muş’ta 4, Bitlis’te eksi 1 ve Hakkâri’de 2 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van’da 11, Bitlis’te 5, Hakkâri’de 9 ve Muş’ta 9 derece olması beklenmektedir. Eğimi dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.