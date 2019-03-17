Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van’da 1 ve Muş’ta 2, Bitlis’te eksi 1 ve Hakkâri’de 0 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 6, Hakkâri’de 4, Muş’ta 7 ve Bitlis’te 4 derece olması beklenmektedir. Yağışların karla karışık yağmurlu olmasından dolayı, Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.