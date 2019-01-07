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Meteoroloji buzlanma ve don uyarında bulundu

Meteoroloji'nin verilerine göre yarın Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 13:43
Meteoroloji buzlanma ve don uyarında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın havanın Türkiye genelinde çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege hariç tüm yurtta yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Samsun, Ordu, Amasya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Elazığ, Hakkari çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 13:43
  1. Osmaniye
  2. Kilis
  3. Batman
  4. Şanlıurfa
  5. Siirt
  6. Samsun
  7. Ordu
  8. Muş
  9. Mardin
  10. Kahramanmaraş
  11. Hatay
  12. Hakkari
  13. Gaziantep
  14. Elazığ
  15. Diyarbakır
  16. Bitlis
  17. Bingöl
  18. Amasya
  19. Adıyaman
  20. Adana
  21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  22. buzlanma
  23. don
  24. uyarı

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