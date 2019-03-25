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Meteorolojiden buzlanma, çığ ve zirai don uyarısı

Meteoroloji 14.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:39
Meteorolojiden buzlanma, çığ ve zirai don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısı zirai don uyarısı yaptı.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında bölgemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van’da 3, Muş’ta 0, Bitlis’te eksi 2 ve Hakkâri’de 0 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van’da 7, Bitlis’te 4, Hakkâri’de 6 ve Muş’ta 7 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Gece saatlerinden itibaren zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik gibi meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:39
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