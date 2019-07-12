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Meteorolojiden bu iller için sağanak uyarısı

Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:28
Meteorolojiden bu iller için sağanak uyarısı

Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün akşam saatlerine kadar Osmaniye ile Adana'nınkuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:28
  1. Osmaniye
  2. Adana
  3. Kahramanmaraş
  4. Ani sel
  5. su baskını
  6. yıldırım
  7. dolu
  8. yağış anında kuvvetli rüzgar

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