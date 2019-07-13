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Meteorolojiden bu 2 il için sağanak uyarısı

Adana ve Mersin için sağanak ile gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:47
Meteorolojiden bu 2 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Adana’da ve Mersin'in kuzey kesimleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinin yüksek bölümlerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış, anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:47
  1. Mersin
  2. Tarsus
  3. Erdemli
  4. Silifke
  5. Adana
  6. ani sel
  7. su baskını
  8. yıldırım düşmesi
  9. yağış
  10. anında kuvvetli rüzgar
  11. yerel dolu yağışı
  12. sağanak
  13. gök gürültülü sağanak

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