Meteorolojiden bu 2 il için sağanak uyarısı Adana ve Mersin için sağanak ile gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Adana’da ve Mersin'in kuzey kesimleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinin yüksek bölümlerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış, anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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