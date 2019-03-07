Meteoroloji'den Aydın'a güzel haber

AYDIN (İHA) – Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Aydın’da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi’nde, yarından itibaren mevsim normallerine göre sıcak havadan etkilenmesi bekleniyor. Bölgede günün en yüksek sıcaklıklarının Aydın, Balıkesir, Manisa ve İzmir’de 22, Çanakkale’de ise 18 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortası Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistemin etkisiyle azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.