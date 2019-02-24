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Meteoroloji’den Aliağa için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 2.

24 Şubat 2019 Pazar 10:16
Meteoroloji’den Aliağa için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Aliağa ve çevresi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Aliağa Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı” etkinlik programı da meteorolojiden gelen kuvvetli fırına uyarısı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü resmi internet sayfası üzerinden yaptığı duyuru ile İzmir’in kıyı ve kuzey kesimlerinde şiddetli fırtınanın yaşanacağı bilgisini verdi. Güneydoğu ve doğu yönlerden orta kuvvette esmekte olan rüzgarın hızını artırarak kuzeydoğudan kuvvetli, İzmir’in kıyı ve kuzey kesimlerinde kısa süreli fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın zaman zaman şiddetini arttırarak saatte 90 kilometre hıza ulaşması tahmin ediliyor. Şiddetli fırtınanın yanı sıra Aliağa’da 23-24 Şubat tarihlerinde hafif yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı ise hafta boyunca 2 ila 12 dereceler arasında değişecek.



İzmir Valiliğinin resmi internet sayfası üzerinden de yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi: “Bölgemizde halen güneydoğu ve doğu yönlerden orta kuvvette esmekte olan rüzgarın yarın (23.02.2019 Cumartesi günü) sabah saatlerinden itibaren hızını arttırarak kuzeydoğudan kuvvetli, İzmir’in kıyı ve kuzey kesimleri (Çeşme, Urla, Karaburun, Foça, Menemen, Aliağa, Dikili, Bergama, Kınık) ile Manisa’nın kuzeybatı kesimlerinde ( Soma, Kırkağaç ve Akhisar) kısa süreli fırtına ve kuvvetli fırtına (60-90 km/sa,) şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın(24.02.2019 Pazar günü) gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir." Yetkililer Aliağa ve çevresinde de etkili olması beklenen fırtına için başta denizcilikle uğraşanlar olmak üzere tüm vatandaşları fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması önünde uyardı.



Çocuk etkinlikleri programı ertelendi


Aliağa Belediyesinin “Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı” etkinlikleri kapsamında Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı kapalı geçici gösteri merkezinde gerçekleştireceği “24 Şubat” programı fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



Aliağa’da beş günlük hava durumu


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre Aliağa’da tahmin edilen beş günlük hava durumu şöyle olacak;


24 Şubat 2019 Pazar: Hava hafif yağmurlu, sıcaklık en düşük 3 en yüksek 9 derece


25 Şubat 2019 Pazartesi: Hava hafif yağmurlu, sıcaklık en düşük 2 en yüksek 12 derece


26 Şubat 2019 Salı: Hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 5 en yüksek 12 derece


27 Şubat 2019 Çarşamba: Hava çok bulutlu, sıcaklık en düşük 4 en yüksek 12 derece


28 Şubat 2019 Perşembe: Hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 2 en yüksek 11 derece

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:16
  1. sanat
  2. kültür

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