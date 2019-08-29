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Meteorolojiden yağış uyarısı! Bu 6 ilde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre, sabah saatlerinde Mardin çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:53
Meteorolojiden yağış uyarısı! Bu 6 ilde yaşayanlar dikkat

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Mardin çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 29

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 39

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:53
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Mardin
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Erzurum
  7. Diyarbakır
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Adana
  12. hava durumu

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