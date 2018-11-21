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Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı

Meteoroloji'den Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:16
Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ile kar yağışı beklendiği bildirildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:16
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Siirt
  4. Mardin
  5. Hakkari
  6. Diyarbakır
  7. METEOROLOJİ
  8. DİYARBAKIR
  9. SAĞANAK
  10. SİİRT
  11. BATMAN

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