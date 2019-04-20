Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji 15.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt illeri için yarın kuvvetli yağış uyarasında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülecek olan sağanak yağışların Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt çevresinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi vatandaşlara, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

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