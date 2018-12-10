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Meteorolojiden 6 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 6 il için kar yağışı uyarısı yapıldı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:50
Meteorolojiden 6 il için kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 il için kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 06.00'dan itibaren 13 Aralık Perşembe günü saat 06.00'ya kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kar yağışı beklendiği belirtildi.

Yağışların orta kuvvette (3-10 santimetre) ve yer yer kuvvetli (10-20 santimetre) olması ve Iğdır merkez ile Karakoyunlu ve Aralık ilçelerinde yağışların kuvvetli yağmur şeklinde olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmalar, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Özellikle kara yolu geçitlerinde sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında da bulunuldu.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:50
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Kars
  4. Erzurum
  5. Erzincan
  6. Ağrı
  7. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi
  8. Kar yağışı uyarısı

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