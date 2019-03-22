Meteorolojiden 5 il için "zirai don" uyarısı Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta zirai don bekleniyor

KAYSERİ (AA) - Meteorolojiden 5 il için "zirai don" uyarısı yapıldı. Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın geceden 26 Mart Salı sabahına kadar, tarımsal faaliyetlerin başladığı Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta "orta" kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise "kuvvetli" zirai don riski bulunduğu belirtildi. Açıklamada, çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik ve benzeri meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları gerektiği ifade edildi. Bölgelerindeki don riski durumu hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin, en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurabileceği de kaydedildi.

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