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5 il için yağmur uyarısı yapıldı!

Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yağmur ve karla karışık yağmur uyarısında bulunuldu.

27 Kasım 2018 Salı 09:37
5 il için yağmur uyarısı yapıldı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;

"Bölgemiz genelinde hava aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklıklarında 3-4 derecelik düşüş beklenirken, gece sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgar değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek" denildi.

Öte yandan, bölge genelinde sabah saatlerinde yağmur yağışı başladı. Gün içinde devam edeceği belirtilen yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililer uyarıldı. 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 09:37
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  2. uyarı
  3. yağmur
  4. Meteoroloji
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