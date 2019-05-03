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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 5 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunarak vatandaşların kuvvetli yağış, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar konularında tedbirli olmaları gerektiğini duyurdu.

03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 5 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunarak vatandaşların kuvvetli yağış, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar konularında tedbirli olmaları gerektiğini duyurdu.


Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç veya direklerin devrilmesi, çatı uçması, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
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