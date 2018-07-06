Meteoroloji'den 4 il için kritik sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bölgede sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır’da 23, Erzincan’da 20, Tunceli’de 17, Erzurum’da 15, Ardahan ve Ağrı’da 13, Kars’ta ise 12 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır’da 39, Tunceli’de 34, Ağrı’da 30, Erzincan’da 29, Kars’ta 27, Erzurum’da 26 ve Ardahan’da 23 derece olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.