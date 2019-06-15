Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

ANKARA (AA) - Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerine yönelik kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Tokat'ın doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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