Meteorolojiden 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sağanağın saat 21.00'e kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Sağanak sonucu görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı hazırlıklı olunması, gerekli tedbirlerin alınması uyarısı yapıldı.





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