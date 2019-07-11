Meteoroloji'den 3 il için sağanak ve dolu uyarısı Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevrelerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak ve dolu tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğleden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü sağanakla birlikte yer yer dolu yağışı öngörülüyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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