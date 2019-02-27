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Meteorolojiden 3 il için fırtına uyarısı

Kayseri, Sivas ve Nevşehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:21
Meteorolojiden 3 il için fırtına uyarısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Sivas ve Nevşehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden başlayarak Kayseri, Sivas ve Nevşehir genelinde rüzgarın hızının saatte 50-80 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisinin yarın saat 22.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:21
  1. fırtına
  2. kuvvetli rüzgar

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