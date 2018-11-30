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Meteoroloji uyardı! 3 bölge için sel riski

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındaki Türkiye'nin birçok bölgesi için sel uyarısı yaptı. Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapılırken, Marmara Bölgesi için de karla karışık yağmur ve kar uyarısı geldi

30 Kasım 2018 Cuma 08:35
Meteoroloji uyardı! 3 bölge için sel riski

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Kütahya ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Düzce ve Karabük çevrelerinde kuvvetli (21 – 50 kg/m2), Mersin çevreleri, Adana’nın batı kesimleri, Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51 – 100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun batı bölgelerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar şöyle:

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Düzce ve Karabük çevrelerinde kuvvetli (21 – 50 kg/m2),Mersin çevreleri, Adana’nın batı kesimleri, Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51 – 100 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Rüzgarın; Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

ISTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

IZMIR °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadarı yağmur ve sağanak yağışlı

ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, batı kesimlerde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 08:35
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Şırnak
  4. Sivas
  5. Kütahya
  6. Kırklareli
  7. Mersin
  8. Edirne
  9. Çanakkale
  10. Bilecik
  11. Adıyaman
  12. Adana
  13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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