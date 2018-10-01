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Meteoroloji, 12 il için yağış uyarısında bulundu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen tahminlerine göre, yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak.

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:23
Meteoroloji, 12 il için yağış uyarısında bulundu!

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların yarın (pazartesi) Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının da ülkenin batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-70 kilometre/saat), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri;

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 08:23
  1. Bayburt
  2. Muğla
  3. Kırklareli
  4. İzmir
  5. Isparta
  6. Gümüşhane
  7. Giresun
  8. Edirne
  9. Çanakkale
  10. Burdur
  11. Aydın
  12. Antalya
  13. Meteoroloji
  14. yağış uyarısı

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