Meteorolojide renkli dönem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava tahminlerinin yeni dönemde renkli verileceğini duyurdu. Kuvvetli meteorolojik hadiselerde vatandaşlar artık "yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı" renk kodlarıyla uyarılacak.

MGM Afet Koordinasyon Merkezi yetkilileri, yeni dönemde hava durumu uyarılarının 4 renk (yeşil, sarı, turuncu, kırmızı) üzerinden yapılacağını bildirdi. Yeni dönemde kuvvetli meteorolojik hadiseler için yapılan uyarılar renklerle duyurulacak. Yapılan uyarılar, yeni kurulan Renk Kodu Uyarı Sistemi "MeteoUYARI" üzerinden yapılacak. MeteoUYARI sistemi, Avrupa’da kullanılan "MeteoALARM" sisteminin renk ve sınıflandırılmasının yerli ve milli kaynaklar aracılığıyla uyarlanmasıyla oluşturuldu.

MGM Hava Tahmini Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni sistemin nasıl işleyeceğini İHA muhabirine anlattı. Sistemin tamamen yerli yazılım ve MGM bünyesindekikaynaklarla kurulduğunun altını çizen Tekin, "Ülkemizi kapsayan 81 il ve 971 ilçe için eşik değerleri belirledik. Kuvvetli meteorolojik olaylarıneşik değerlerini, hadisenin görülme sıklığı, süresi, şiddeti ve etki alanına göre belirleyerek, 4 renk (yeşil, sarı, turuncu, kırmızı) skalası kapsamında vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz" dedi.

Renklerin farklı bölgelerde eşik değerleri değişebileceğinden hava koşulları ve şehrin potansiyeline göre değiştiğini aktaran Tekin, "Hakkari’de şu anda 57 cm kar kalınlığı var. Yarın öğlen saatlerine doğru 20-40 cm arasında olacağını tahmin ediyoruz ve rengimiz ’turuncu.’ Bu tahmin, Başkent için 10-20 cm arasında yapılmış olsaydı renk ’kırmızı’ olacaktı. Bu yüzden 81 il ve 971 ilçe için farklı renk skalaları, farklıeşik değerleri belirledik. Bunları baz alarak renkleri güncelleyip uyarılarımızı hazırlayıp vatandaşlarımıza iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca vatandaşlar hava tahminlerine Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi (https://www.mgm.gov.tr) ana sayfasından ulaşabilecekler.

Renkler ne anlama geliyor

Yeşil, uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadisenin tahmin edilmediği ve hayatımızı etkileyecek herhangi bir durumun olmadığı anlamına geliyor.

Sarı, "Dikkatli olun" sloganıyla hava durumunda potansiyel bir tehlikenin olduğu ancak tahmin edilen durumun olağan dışı bir tehlike olmadığı ama olumsuz şartlarla karşılaşılmaması için vatandaşların dikkatli olmasını ifade ediyor.

Turuncu, "Tehlike var, tedbirli olun" sloganıyla sıklıkla görülmeyen hava hadiselerinin tespitinde kullanılıyor. Ayrıca, can ve mal kaybına sebep olabilecek durumlarda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Kırmızı, "Hazır olun" sloganıyla çok tehlikeli ve kuvvetli bir meteorolojik hadisenin tahmin edildiğini gösteriyor. Büyük hasar ve kayıpların oluşmasının muhtemel olduğunu gösteriyor.