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Meteoroloji rapor yayımladı! Yağışlı hava yurdu tek ediyor

Meteoroloji'nin yayımladığı yeni hava durumu raporuna göre hafta genelinde etkisini gösteren yağışlı hava etkisini yitirecek.

23 Eylül 2019 Pazartesi 07:23
Meteoroloji rapor yayımladı! Yağışlı hava yurdu tek ediyor

Pazartesi günü yurdun tamamından yağış ayrılıyor. Parçalı bulutlar arasında güneş bugün etkisini gösterecek. Bir günlük terk sonrası hava yeniden yağmura teslim olacak. Haftanın ikinci gününde Marmara’da yer yer, Ege’de ise İzmir-Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağmur etkisini gösterecek.

Hafta boyunca ise yurdun birçok yerinde sağanak yağış etkili olacak.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 07:20
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. yağmur
  4. hava durumu

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