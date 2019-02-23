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Meteoroloji yarın için uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklendiğini belirtirken; rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in batı kıyıları için de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğini duyurdu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 15:21
Meteoroloji yarın için uyardı!

Marmara, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale ve Yozgat ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli, Hatay, Osmaniye, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesiminde yağış tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtına uyarısı

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale ve Yozgat ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de ise fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:21
  1. Osmaniye
  2. Kilis
  3. Kırıkkale
  4. Yozgat
  5. Hatay
  6. Gaziantep
  7. Denizli
  8. Çankırı
  9. Ankara
  10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  11. Marmara
  12. Batı Karadeniz
  13. Orta Karadeniz
  14. karla karışık yağmur
  15. kar
  16. Kuzey Ege
  17. fırtınamsı rüzgar

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