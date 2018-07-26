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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre yurdun belli bölgelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle Muğla, Denizli çevresinde metrekareye 21-50 kg yağış düşmesi bekleniyor.

26 Temmuz 2018 Perşembe 08:01
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Ordu, Giresun, Trabzon,  Hatay, Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Adana'nın kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kastamonu çevreleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Burdur'un ve Isparta'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

 Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kastamonu çevreleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Burdur'un ve Isparta'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Yukarıda bahsedilen yerel kuvvetli yağışlar ile diğer yağış alan yerlerdeki gök gürültülü sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olabileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 08:01
  1. Osmaniye
  2. Uşak
  3. Trabzon
  4. Ordu
  5. Muğla
  6. Kahramanmaraş
  7. Kastamonu
  8. Mersin
  9. Isparta
  10. Hatay
  11. Giresun
  12. Denizli
  13. Burdur
  14. Afyon
  15. Adana
  16. Hava durumu
  17. Meteoroloji

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