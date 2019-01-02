Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı! Kar yağışlı havanın etkisi altına giriyoruz
Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan 5 günlük hava raporu değerlendirmelerine göre, Türkiye soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşmesi beklenirken, kar yağışının Marmara Bölgesi'nde pazar gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor02 Ocak 2019 Çarşamba 07:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece ve yarın sabahtan itibaren Türkiye Balkanlardan gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girecek.
Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alması beklenen soğuk ve kar yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor.
Bu akşam ve yarın sabah etkili olması beklenen sağanak yağışların ardından kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışının pazar akşamına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
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