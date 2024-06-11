Meteoroloji Uzmanından! 'Çılgın Sıcaklık' açıklaması: Sorunlarını konuştu! Beklenmedik olaylara hazır olun!

Özdemir, şu anda 'çılgın bir sıcakla' karşı karşıya olduğumuzu anlatırken, 32-33 derece olan sıcakların sanki 40 derece gibi hissedildiğini söyledi.

Özdemir, bunun nedeninin ise nem, trafik yoğunluğu ve aşırı klima kullanımı ile alakalı olduğunu ifade etti.

Haziran ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hızla yükseldi, bir anda neye uğradığımızı şaşırdık. Meteoroloji uzmanlarına göre ise Temmuz ve Ağustos aylarında kırılacak sıcaklık rekorlarıyla bu yaz işimiz hiç kolay olmayacak.

Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Güven Özdemir içinde bulunduğumuz durumu, "Haziran ayında maalesef çok çılgın bir sıcaklık var" ifadeleriyle anlattı.

Özdemir, İstanbul'da 32-33 derece olan sıcaklıkları neden 40 derece hissettiğimizle alakalı ise şunları söyledi:

'Sıcak çok yüksek ancak hissedilen sıcaklık nemden dolayı daha fazla.

Şu anda İstanbul'da 30-32 derecelik bir sıcaklık var ama 38, 39, 40 gibi hissediliyor.

Bu İstanbul'un her bölgesinde değil. Boğazda veya deniz kıyısında olan yerlerde sıcaklıklar daha düşük ama şehir merkezlerinde, trafiğin yoğun olduğu yerlerde, klimaların çok yoğun kullanıldığı yerlerde maalesef sıcaklıklar 40 derece gibi hissediliyor. '

Özdemir yarın ve perşembe günü de etkili olacak sıcak havanın cuma günü 29 derecelere kadar gerileyeceğini söylese de temmuz ve ağustos ayı için oldukça zor günlerin kapıda olduğuna vurgu yaptı.

Prof. Dr. Özdemir, "Geçen sene İstanbul'da, 40-41 derecelerde rekor kırıldı. Bu rekor galiba yenilenecek gibi geliyor, öyle gösteriyor. Çünkü daha Haziran ayında böyle olması, maalesef Temmuz - Ağustos aylarında da sıcaklık rekorlarını ülkemizde göreceğiz" dedi.

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