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Trabzon'u sağanak yağış etkili oldu

Trabzon'da şiddetli yağış sebebiyle yaşanan heyelanda Akçaabat-Düzköy karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:22
Trabzon'u sağanak yağış etkili oldu

Trabzon'da şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Akçaabat-Düzköy karayolunun Alsancak mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçlardan yola akan toprak birikintisi ve kaya parçaları dolayısıyla yol çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları, belediye ve ilgili kurumların ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:22
  1. Trabzon
  2. yağış

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