Trabzon'u sağanak yağış etkili oldu

Trabzon'da şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Akçaabat-Düzköy karayolunun Alsancak mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçlardan yola akan toprak birikintisi ve kaya parçaları dolayısıyla yol çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları, belediye ve ilgili kurumların ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.