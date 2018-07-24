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İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu ile ilgili uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağmur gece saatlerinde etkili olmaya başladı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen sağanak, İstanbul genelinde etkisini gösteriyor.

24 Temmuz 2018 Salı 07:42
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen sağanak, İstanbul genelinde etkisini göstermeye başladı.

Kentin bazı bölgelerinde gecenin erken saatlerinde hafif aralıklarla başlayan yağış, ilerleyen saatlerde gök gürültülü ve sağanak şeklinde kent genelinde etkisini sürdürüyor. Ayrıca, kentin birçok yerinde şimşekler gözleniyor.

CADDELERİ SU BASTI

Şiddetli ve gök gürültülü yağış, Anadolu Yakası'nda yerini zaman zaman doluya bırakıyor.

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip yağışın hafiflemesini bekliyor.

Bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 07:42
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  4. hava durumu
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