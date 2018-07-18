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Sağanak yağış dün akşam İstanbul'a giriş yaptı!

Silivri'de dün akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Bugün de İstanbul'da kuvvetli yağışlar bekleniyor. Küçük çaplı dolu ve hortum oluşma riski de var. Vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:24
Sağanak yağış dün akşam İstanbul'a giriş yaptı!

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarının ardından akşam saatlerinde Silivri'de kısa süreli sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, fırtınadan dolayı ağaçlar devrildi. Vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanları tercih etti. Öte yandan TEM otoyolunda sürücüler yağış nedeniyle kontrollü olarak ilerledi.

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında da, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (18.07.2018) İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya, Çatalca, Arnavutköy, Silivri çevreleri, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor." ifadelerine yer verilmişti.

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un güneyi, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın kuzeyi, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 28

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 27

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:24
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Van
  4. Trabzon
  5. Tekirdağ
  6. Samsun
  7. Sakarya
  8. Kocaeli
  9. Kırklareli
  10. Kars
  11. İzmir
  12. İstanbul
  13. Erzurum
  14. Edirne
  15. Diyarbakır
  16. Bursa
  17. Antalya
  18. Ankara
  19. Ağrı
  20. Adana
  21. Meteoroloji
  22. hava durumu
  23. istanbul
  24. sağanak yağış

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