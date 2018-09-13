Meteoroloji uyarmıştı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji'nin uyarısını saatler öncesinden yaptığı kuvvetli yağmur Çanakkalede etkili olmaya başladı. Gök gürültüsü ve şimşekler çakmaya başladı. Ardından şiddetli şekilde yağmaya başlayan yağmur, Çanakkale Boğazında görüş mesafesini düşürdü. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, telsiz ile boğaz geçişi yapan gemileri görüş mesafesinin yarım mile düştüğü bilgisini vererek, dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı. Şehir içindeki cadde ve sokaklardan yağmur suyu kanalları aracılığıyla denize boşalan kirli sular liman içinde denizin rengini değiştirdi.

Kuvvetli yağmur nedeniyle Küçük Sanayi Sitesinde birçok işyerini su bastı. Esnaf, bu duruma isyan etti. Ellerine fırçaları alarak dükkanların içindeki suları temizlemeye çalıştı. Kentteki bir çok caddede su birikintileri oluştu. Sürücüler caddelerde seyretmekte zorlandı. Belediye ekipleri yağmur nedeniyle taşan rögarların kapaklarını açarak suların tahliyesini kolaylaştırdı.

AVŞA ADASI'NI DA SAĞANAK VURDU

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adasında sağanak etkili oldu. Adada yollar göle döndü.

Avşa Adasında öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Rögarlar taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Avşalılar ev ve işyerlerine giriş ve çıkışlarda zorluk çekti. Belediye ekipleri, yollardaki suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Yağmurun aralıklarla süreceği bildirildi.