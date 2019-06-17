Meteoroloji uyarmıştı artarak geliyor! İşte son durum!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun büyük bölümünde geçen hafta boyunca yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin, gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde genellikle öğleden sonraları görülecek yağışların, özellikle İç Anadolu ile Ege ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, meydana gelebilecek ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olan sistemin hafta sonu itibarıyla ülkenin iç ve batı bölgelerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin uyarısının ardından yurdun bir çok noktasında sağanak etkili oldu:

KOCAELİ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



İzmit ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde toprak yığınlarında kayma meydana geldi.

Şantiyenin Tepeköy Mahallesi kesiminde kayan toprak, Turan Güneş Caddesi'nde çamur birikintisine neden oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle müdahale edilerek yolun kapanan bölümü temizlendi.

Tepeköy Muhtarı Celalettin İçöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun sağanak sonrası şantiyedeki hafriyatın caddeye akmasıyla mağduriyet yaşandığını belirterek, evine su giren mahalleliler bulunduğunu kaydetti.

Mahallelilerden Ayhan Tümsekli, yağış başladığı sırada bahçede olduğunu, yağışın ardından bahçeye ve evlerine çamur dolduğunu anlattı.

Tümsekli, "Oraya yığılan bir toprak yığını var. Oradan su kendine yol bulup sel şeklinde geliyor. Yol da kapandı. Sel geldiğinde beni burada düşürüyordu. Evin içerisinde 3 kişi uğraşarak bu kadar engelleyebildik. Maddi hasar önemli değil ama biz gece uyurken bu olsaydı ne olacaktı?" şeklinde konuştu.

BOLU

Bolu kent merkezinde etkili olan ve yarım saat süren sağanağın ardından yollarda su birikintileri oluştu, bazı rögarlar taştı.

Alt geçitlerde ve kavşaklarda yoğun su akıntısı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı alt geçitler ise güvenlik amacıyla zabıta ekipleri tarafından kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.

SAKARYA

Sakarya'da da sağanak etkili oldu.

Yaklaşık 15 dakika süren yağışın ardından kentin bazı noktalarında cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, Serdivan ilçesinde araçlar su birikintisi nedeniyle yolda kaldı.

Ayrıca bazı bölgelerde ağaçların devrildiği ve dallarının koptuğu görüldü.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle otobüs duraklarında mahsur kalan vatandaşlar da yağışın etkisini yitirmesini bekledi.

AYDIN

Akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmur ve fırtına Aydın'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

KUŞADASI

Kuşadası’nda saat 20.00 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak yağmur ve fırtına, hem tatilcilere hem de esnafa zor anlar yaşattı. Yaklaşık yarım saat süreyle devam eden sağanak yağmur sırasında açık havada devam eden otellerin yemekleri ve etkinlikleri iptal edildi ve içerideki salonlara alındı. Yağmur sırasında sahilde ve sokaklarda gezen tatilciler otellerine dönmek zorunda kaldı. Masa ve sandalyeleri ve bir çok malzemeleri dışarıda olan esnaf ise malzemeleri toplamak için şiddetli yağmur karşısında zor anlar yaşadı. Şiddetli fırtınadan marina içerisindeki yatlar ve tekneler de nasibini aldı. Yatların bağlantı noktalarından kopmaması için ilave önlemler alındı. Bu arada, Kuşadası Körfezi’nde yağmurla birlikte aynı anda güneşin de açmasıyla ilginç görüntüler oluştu.

DİDİM

Aydın'ın Didim İlçesinde etkili olan şiddetli yağış günlük yaşamı olumuz etkiledi. Haziran ayında Didimliler adeta Aralık ayını yaşarken, yağışla birlikte dolu etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamazken, Altınkum Yalı caddesinde ise yer alan tabela ve çadırlar yağış ve fırtınada devrildi.

Didimliler Haziran ayında adeta kış mevsimini yaşadı. Gün içerisinde sıcaklıkların 30 dereceye çıkarken, akşam saatlerinde ise Didim adeta Aralık ayına döndü. İlçe genelinde şiddetli fırtına ve yağmur vatandaşları ve tatilcileri olumsuz etkilerken, işyerleri de fırtınadan olumsuz etkilendi. Şiddetli fırtına ile birlikte dolu da etkili olurken, trafik ise neredeyse durma noktasına geldi. Fırtına ve dolu nedeniyle Didim-Akbük yolunda kısman trafik dururken, kentte turizmin kalbi olan Altınkum’da ise vatandaşlar yağmura yakalandı.

Yalı caddesindeki işletmeler ise yağıştan olumsuz etkilerken, bazı tabela ve çadırlar devrildi. Cadde ve sokaklar sular içerisinde kalırken, biriken sular denize aktı.

MANİSA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur sonrası taşan derenin suları derede kum yükleyen iki traktörü metrelerce sürükledi. Traktör sürücüleri canlarını son anda kurtarırken 750 metre ileriye sürüklenen traktörler iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 17.00 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağış sonrası, Işıklar Deresi taşarak sele neden oldu. Derenin taşması sonucu derede kum yüklemeye çalışan iki traktör sular altında kaldı. Sel suları traktörleri yaklaşık 750 metre sürükledi. Traktör sahipleri Ramazan Aktürk (35) ve İsmail Aktaş (68) sel sularından son anda kaçarak, canlarını kurtardı.

DÜZCE

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, öğle saatlerinde sağanak şeklinde yağan ve ilçede etkili olan yağış sele neden oldu. İlçede, bazı evler ve fındık bahçeleri sular altında kaldı, yollar tahrip oldu.

Gölyaka ilçesinde öğle saatlerinde kısa süre yağan yoğun yağmur su baskınları neden oldu. Kanalizasyon sistemleri ve yollarda çökmeler yaşanırken, birçok fındık bahçesi de sel sularının altında kaldı. İlçe genelinde 20 evde su ve balçık nedeniyle zarar meydana geldi. Mahalle sakinleri, su baskınının ardından kalan çamurları temizlemek için çalışma yaptı. Çamur ve su içerisinde çalışma yapan mahalle sakinleri tekrar su baskını yaşanmaması için evlerinin önündeki dere yataklarını açmaya çalıştı. İl Özel İdaresi ve Gölyaka Belediyesi ekipleri tıkanan kanalizasyonları açmak için iş makineleri ile çalışmalar yaptı.

Düzce İl Genel Meclis Üyesi Fazlı Koç, “Beklenenin üzerinde bir yağış oldu. Kanalizasyonların taşması ile birlikte bazı yollarımız kapandı. Ancak ekiplerin çalışmasıyla şu an itibarıyla kapalı yolumuz kalmadı. Temizlikleri yaptık. Hayat şimdilik normale döndü” dedi.

Suların çekilmesiyle evlerine çamur biriken ve temizlik yapan mahalle sakini de, "Yağmur bir anda bastırdı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kanalizasyon sistemi suları taşımadığı için her yer sular içinde kaldı” dedi.

Belediye Başkanı Yakup Demircan ise, “İlçemizin bazı mahalle ve köyleri beklenenin üzerinde yağan yağmur nedeniyle su baskınlarına ve heyelanlara maruz kaldı. Tek sevindirici olan can kaybımızın olmaması. Bunun yanı sıra ekiplerimizin tamamını seferber ettik. Ekiplerimiz su baskınlarının yaşandığı yerlerde çalışmalar yapıyorlar” dedi.

YOZGAT

Yozgat'ta yerleşim yerleri ve ekili alanlar, dolu ve sel nedeniyle zarar gördü.



Yozgat merkeze bağlı Lök, Topçu ve Gökçekışla köyünde dolu ve sağanak ekili alanlara ve yerleşim yerlerine zarar verdi. Selin getirdiği kütükler ve devrilen ağaçlar nedeniyle Yozgat- Boğazlıyan kara yolu kısa süre ulaşıma kapandı. Sürücüler yollardaki kütükleri kendi imkanlarıyla temizledi.

Lök köyünde sel nedeniyle 5 evin avlu duvarı, 2 ahır ve 1 tandır evi yıkıldı, 3 köprü de kullanılamaz hale geldi.

Lök köyü Muhtarı Hasan Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 dakika ceviz büyüklüğünde olmak üzere yaklaşık bir saat dolu yağdığını söyledi. Önal, ekili alanlarda büyük zarar olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Köy halkından Hamza Kayhan, yaklaşık 15 bin dekar buğday ile arpa, 15 bin dekar da nohut ve mercimeğin doludan zarar gördüğünü, hasat yapılamayacağını ifade etti.

Sefa Kaya da ekili alanların tamamının zarar gördüğünü, zararın gündüz daha iyi tespit edilebileceğini aktardı. Kaya, "Çok şiddetli bir şekilde dolu yağdı.

Dışarı çıkamadık. Bütün ekili alanlarımızı yok etti. Meyveleri parçaladı, hiçbir şeyimiz kalmadı." diye konuştu.

AFAD ve Jandarma ekipleri, Lök köyüne gelerek incelemelerde bulundu.