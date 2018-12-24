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Meteoroloji Marmara uyarısını yineledi! Yarına dikkat

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusunda yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışın, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

24 Aralık 2018 Pazartesi 15:19
Meteoroloji Marmara uyarısını yineledi! Yarına dikkat

Marmara Bölgesi'nin doğusunda yarın, kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Sabah saatlerinden itibaren başlayacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusunda yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışın, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi, karın Sakarya'nın güneyi ve doğusu ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (10- 20 santimetre) olması bekleniyor.

Vatandaşlar uyarıldı

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 15:19
  1. Sakarya
  2. Kocaeli
  3. Marmara Bölgesi
  4. kar yağışı
  5. buzlanma
  6. buzlanma ve don
  7. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü
  8. Marmara'nın doğusu
  9. kuvvetli buzlanma

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