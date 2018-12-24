Meteoroloji Marmara uyarısını yineledi! Yarına dikkat

Marmara Bölgesi'nin doğusunda yarın, kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Sabah saatlerinden itibaren başlayacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusunda yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışın, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi, karın Sakarya'nın güneyi ve doğusu ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (10- 20 santimetre) olması bekleniyor.

Vatandaşlar uyarıldı

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.