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Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji tarafından Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında olacağı bildirildi. Doğu bölgelerinde ise karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde de kar yağışı bekleniyor. Batı bölgelerinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması beklenirken, doğu illerinde ise 2 ila 4 derece düşmesi tahmin ediliyor.

15 Mart 2019 Cuma 07:55
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Kayseri hariç),Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara'nın batısı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğuda sıcaklık 4 derece azalacak batı da ise artacak

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerine kadar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batı ve güneydoğusunda kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; sabah saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki, İbradi) ve öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ( ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANKARA 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KARS -3°C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 07:55
  1. Osmaniye
  2. Muğla
  3. Kayseri
  4. İzmir
  5. Hatay
  6. Aydın
  7. Antalya
  8. Adana
  9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  10. hava durumu
  11. hava raporu

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