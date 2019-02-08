Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmura dikkat
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Yüksek yerlerde kar şeklinde beklenen yağışlara karşılık, vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi08 Şubat 2019 Cuma 06:25
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz,İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 5°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur
ANKARA 4°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
IZMIR 6°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
BOLU 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
VAN -1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DIYARBAKIR 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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