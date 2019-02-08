Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmura dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz,İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL 5°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur



ANKARA 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



IZMIR 6°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



ANTALYA 10°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



BOLU 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı



SAMSUN 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



VAN -1°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



DIYARBAKIR 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı