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Meteoroloji uyardı! Yağışlar etkisini artıracak

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yurt genelinde görülen yağışların etkisini artıracağı kaydedildi.

20 Kasım 2018 Salı 17:50
Meteoroloji uyardı! Yağışlar etkisini artıracak

Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre; Orta ve Doğu Karadeniz'den gelen yağış etkisini, Batı kesimlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak. Hafta sonuna kadar yurdun tamamında hava durumu yağışlı olacak.

Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre; başta Marmara bölgesi olmak üzere Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ve Akdeniz'in güneyinde etkili olacak yağışlar, Erzincan, Tunceli ve Bingöl'de de etkisini hissettirecek.

Yurdun tamamında etkili olacak

Yağış sisteminin Batı kesimlerinden başlayarak Cumartesi'ye kadar yurdun tamamında etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'nin yayımladığı hava tahminine göre; mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında da ciddi bir düşüş bekleniyor. Buna göre Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de sıcaklıklar 4-8 derece arasında gerileyecek.

Yağışların Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli geçeceği, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Yalova, Hatay, Osmaniye, Giresun, Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevreleriyle Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçelerinde yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği öngörülüyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:50
  1. Osmaniye
  2. Yalova
  3. Şırnak
  4. Batman
  5. Tunceli
  6. Siirt
  7. Mardin
  8. Kocaeli
  9. Kırklareli
  10. İstanbul
  11. Hatay
  12. Hakkari
  13. Giresun
  14. Erzincan
  15. Edirne
  16. Diyarbakır
  17. Bingöl
  18. Meteoroloji

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