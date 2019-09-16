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Meteoroloji uyardı: Türkiye'nin büyük bölümünde yağış etkili olacak!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü yağmurun etkisi altında. İstanbul'un Anadolu Yakası, Orta ve Doğu Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda yağmur bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

16 Eylül 2019 Pazartesi 08:04
Meteoroloji uyardı: Türkiye'nin büyük bölümünde yağış etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 08:04
  1. Düzce
  2. Ardahan
  3. Sinop
  4. Sakarya
  5. Malatya
  6. Kocaeli
  7. Kars
  8. Erzurum
  9. Erzincan
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  12. İstanbul'da hava durumu

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