0553 313 94 23

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!

Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısında bulunulurken yapılan açıklamada "ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir." denildi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:08
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı

Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde hava

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:08
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. Doğu Akdeniz
  3. Kuzeydoğu kesimleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haberi alan oraya koştu! Kahroldular
    1. Haberi alan oraya koştu! Kahroldular
    2. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi..
    3. Bakırköy'de zincirleme trafik kazası
    4. İYİ Partili vekilin çarptığı yaya..
    5. Meteoroloji uyardı! Tatil planı..
    6. Terör örgütü çocukları ön cepheye..
    7. Suudi Arabistan, İHA düşürdü
    8. Azerbaycan'da Kurban Bayramı
    9. Dikkat çeken sözler: Türkiye'yi..
    10. Erdoğan sinyali vermişti! Tutuştular...
    11. Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Yemen'..
    12. Jandarma sürücülerin bayramı kutlayıp..
    13. Emet’te trafik kazası: 3 yaralı
    14. 12.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    15. Arjantin'deki ön seçim sonuçları..
    16. Arjantin Devlet Başkanı Macri'den ön..
    17. Arjantin'deki ön seçimlerde..
    18. Küçük kız çocuğuna taciz ettiği iddia..
    19. Dışişleri Bakanlığı: “Aden şehrindeki..
    20. Küçükçekmece’de trafik kazası: 1 ölü
    21. Adana'da taciz iddiası
    22. Kırşehir’de kaza7 yaralı
    23. Madalya aldı! Trump'ı protesto etti
    24. Esed rejimine ağır darbe! Çok sayıda..
    25. İYİ Partili vekilin çarptığı yaya..
    26. İtalyan tenor Safina sokak hayvanları..
    27. İzmir'de otoyolda milletvekilinin..
    28. İçişleri: "Hakkari-Yüksekova ilçesi..
    29. Eryaman Stadı’nda iki günde iki final!..
    30. Suudi Arabistan ve BAE birbirine..
    Unsuz ve glutensiz ekmek: Oopsie
    Unsuz ve glutensiz ekmek: Oopsie
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...
    Muhalifler özel birlikleri püskürttü! Rus askerleri büyük kayıp veriyor
    Muhalifler özel birlikleri püskürttü! Rus askerleri büyük kayıp veriyor

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!
    Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!
    Şehitliklerde dua ve hüzün
    Şehitliklerde dua ve hüzün